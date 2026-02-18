Слон насмерть затоптал туриста на глазах у его жены на Шри-Ланке

На скальном плато Сигирия на Шри-Ланке слон насмерть затоптал 67-летнего венгерского туриста на глазах у его супруги, сообщает издание The Sunday Times, Sri Lanka .

Трагедия произошла 16 февраля. Профессор Йо Антен вместе с женой направлялся в отель. Согласно данным полиции, в этом районе есть знаки, предупреждающие об опасных диких животных, но туристы нередко их игнорируют.

После нападения местные жители отогнали слона и на трехколесном средстве доставили пострадавшего в сельскую больницу Сигирии. Медики сделали все возможное, но безуспешно.

Местные правоохранительные органы проводят расследование по факту произошедшего.

Ранее стало известно, что российские туристы подверглись атаке дикого слона на Шри-Ланке в момент, когда попытались запечатлеть себя с животным на фото. В результате нападения россиянка получила тяжелые травмы правой руки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.