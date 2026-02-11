Дикий слон напал на российских туристов на Шри-Ланке

Российские туристы подверглись атаке дикого слона на Шри-Ланке в момент, когда попытались запечатлеть себя с животным на фото. Происшествие случилось с супружеской парой, которая исследовала остров на мотороллере с коляской, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что 45-летняя женщина по имени Ариана и ее супруг двигались по трассе, связывающей Бутталу и Катарагаму, и увидели вблизи дороги слона. Остановившись для того, чтобы сделать несколько кадров, они приблизились к животному и подготовили смартфон для селфи.

Это действие спровоцировало слона на агрессию, после чего животное бросилось на людей. В результате нападения россиянка получила тяжелые повреждения правой руки и была доставлена в медицинское учреждение. Ее муж не пострадал физически, отделался сильным испугом.

Стоит отметить, что указанный участок дороги нередко становится местом подобных опасных происшествий. Маршрут пролегает сквозь заповедную зону, являющуюся естественной средой обитания для множества диких зверей, включая слонов и обезьян. Но именно эта особенность участка привлекает множество туристов, желающих наблюдать за животными в природе, что превращает обычную поездку по шоссе в импровизированное сафари, сопряженное с риском.

