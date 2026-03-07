«Сломаны лодыжки»: в Москве мужчину зажало кабиной лифта

сегодня в 19:53

В московском районе Тропарево-Никулино произошел несчастный случай с участием лифта на улице Бакинских Комиссаров. Там мужчину зажало кабиной, в результате чего его лодыжки сломались, сообщает РЕН ТВ .

Предварительно известно, что пострадавшим оказался местный житель. В результате инцидента мужчина получил серьезные травмы — переломы обеих лодыжек.

Причиной травмы стала попытка достать упавшие ключи от квартиры. В момент, когда мужчина начал их доставать, его придавило лифтом.

В настоящее время пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

