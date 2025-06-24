Сломали нос, вырвали ногти: участницу «Пацанок» Владу Алчу избили в Краснодаре

Неизвестные напали на 25-летнюю участницу «Пацанок» Владу Алчу (Владлину Аврамову) в центре Краснодара. Они заявили, что девушка «позорит семью и весь свой народ», и жестоко избили ее, сообщает Mash .

Инцидент произошел 20 июня у ночного клуба «Шахта» на Красноармейской улице. По словам девушки, к ней пристала компания лиц кавказской национальности. Они начали оскорблять блогершу, а когда та ответила им, то напали на нее.

Мужчины избили Владлину и ее друзей, которые находились рядом. Они сломали пострадавшей нос, вырвали из него пирсинг, а также вырвали два наращенных ногтя. Кроме того, они разбили телефон и оставили на теле девушки множество синяков.

По словам Аврамовой, охранники клуба и соседних заведений проигнорировали драку. Администраторы даже отказались предоставлять видео потасовки без заявления. Девушка обратилась в полицию.

Алча участвовала в 9 сезоне скандального шоу «Пацанки». На проекте она рассказала, что ушла из дома в 18 лет, потому что не соответствовала ожиданиям отца-кавказца. Также девушку, по ее словам, избивали братья за то, что она вела соцсети.

Ранее екатеринбуржец избил девушку за просьбу не мочиться на арт-объект. После нападения мужчина сел на летнюю веранду ресторана, пообедал и скрылся в неизвестном направлении.