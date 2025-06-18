«Башку снесу»: екатеринбуржец избил девушку за просьбу не мочиться на арт-объект

Екатеринбуржец угрожал девушке расправой за просьбу не мочиться на арт-объект

В Екатеринбурге мужчина напал на девушку, которая в виде замечания попросила его не справлять нужду на арт-объект возле парка «Атмофест», сообщает Е1.ru .

На опубликованных кадрах с телефона пострадавшей видно, как мужчина поправляет штаны и в ответ на замечание замахивается на девушку, а затем нецензурно выражается и угрожает ей.

«Да мне вообще все равно, я тебе башку снесу», — ответил прохожий на слова девушки, что везде камеры видеонаблюдения.

По словам пострадавшей, после нападения мужчина сел на летнюю веранду ресторана, пообедал и скрылся в неизвестном направлении. Девушка сняла побои и обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность нападавшего. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в «Магните» в Волгоградской области трое молодых людей от 17 до 23 лет до полусмерти избили пожилого мужчину за безобидное замечание.