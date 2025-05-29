Парни до полусмерти избили мужчину в магазине Волжского за сделанное замечание
В «Магните» города Волжский Волгоградской области трое молодых людей от 17 до 23 лет до полусмерти избили пожилого мужчину за безобидное замечание, сообщает «112».
Молодые люди вели себя вызывающе в магазине. А работники делали вид, что ничего не происходит.
Замечание хамам осмелился сделать только 56-летний пенсионер. Парни ответили градом ударов. Мужчину били несколько минут руками и ногами. А сотрудники магазина закрылись в подсобке и оттуда вызвали полицию.
У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и гематому мозга, множественные переломы костей лица. Пенсионер находится в больнице.
Агрессоров уже задержали. Из них двое младших оказались с судимостями. Они находятся в СИЗО.