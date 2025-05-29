Парни до полусмерти избили мужчину в магазине Волжского за сделанное замечание

В «Магните» города Волжский Волгоградской области трое молодых людей от 17 до 23 лет до полусмерти избили пожилого мужчину за безобидное замечание, сообщает «112» .

Молодые люди вели себя вызывающе в магазине. А работники делали вид, что ничего не происходит.

Замечание хамам осмелился сделать только 56-летний пенсионер. Парни ответили градом ударов. Мужчину били несколько минут руками и ногами. А сотрудники магазина закрылись в подсобке и оттуда вызвали полицию.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и гематому мозга, множественные переломы костей лица. Пенсионер находится в больнице.

Агрессоров уже задержали. Из них двое младших оказались с судимостями. Они находятся в СИЗО.