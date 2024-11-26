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Слюсарь: пострадавших при атаке дронов ВСУ в Ростовской области нет

С полуночи в Ростовской области работали средства ПВО, которые отражали атаку беспилотников ВСУ, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано», - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он добавил, что за минувшую ночь в ходе массированной атаки в регионе было ликвидировано и подавлено средствами РЭБ 24 дрона.

Кроме того, ночью в семи субъектах РФ в общей сложности уничтожили 39 украинских беспилотников.