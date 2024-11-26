39 украинских беспилотников ликвидировали в России ночью
Прошедшей ночью в семи российских регионах были сбиты 39 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Их перехватили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).
24 беспилотника уничтожили над Ростовской областью, пять — над Брянской областью, по три — над Белгородской и Курской областями, два — над Крымом, по одному — над Орловской и Воронежской областями.
Таким образом, российские военные не дали противнику совершить террористические атаки в стране.
Ранее бойцы ВСУ убили мирного жителя в Шебекине. Они сбросили на мужчину взрывчатку с беспилотника.