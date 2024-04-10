Следствие просит арестовать сисадмина, залившего тело знакомого монтажной пеной
Следствие запрашивает арест системного администратора, обвиняемого в убийстве своего знакомого в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного СК.
По факту произошедшего расследуется уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).
9 апреля в помещении одной из организаций на Таганской площади пьяный подозреваемый избил знакомого руками и ногами в ходе конфликта. Затем он взял баллон со строительной монтажной пеной и направил его в дыхательные пути потерпевшего. Последний скончался от полученных травм на месте происшествия.
Мужчина 1983 года рождения был оперативно задержан. Во время допроса он признал свою вину и раскаялся.
В среду следствие планирует обратиться к Таганскому районному суду с просьбой избрать в отношении злоумышленника меру пресечения в виде заключения под стражу.