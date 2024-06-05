Следственный эксперимент состоялся по делу об убийстве в Абрикосовке

Правоохранители организовали следственный эксперимент по делу об убийстве семи человек в Херсонской области и опросили свидетелей, сообщает РИА Новости .

Двоих подозреваемых задержали в Херсонской области за убийство семи человек, в том числе главы поселка Абрикосовка. Злоумышленники планировали остаться жить в поселке, но глава сказала, что в нем нет пустых домов.

Подозреваемые сожгли два дома при помощи топлива и гранаты, а затем пытались поджечь еще один.

Злоумышленникам предъявили обвинение по 105-й статье УК («Убийство»), 2 часть, пунктам «а», «ж», «и», «к», а также 167-й статье («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), часть 2.

Им грозят сроки вплоть до пожизненного.