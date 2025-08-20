Следователи завершили расследование первых дел о махинациях с ранениями в ДШБ

Следователи закончили расследование первых уголовных дел о событиях в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде (ДШБ), где военные стреляли друг в друга ради выплат и наград, сообщает «Коммерсант» .

Фигурантами дел стали гвардии полковник Артем Г. и подполковник Константин Ф. Они уже признали свою вину в ходе допросов и согласились сотрудничать со следствием.

Артема Г. обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Его подчиненному инкриминируется то же самое, а также получение взятки, незаконный оборот оружия и боеприпасов и взрывных устройств (ст. 290, 222 и ст. 221.1 УК).

Скандальное дело было возбуждено после показаний одного из военнослужащих 83-й ДШБ. Он сообщил, что солдаты и офицеры стреляли друг в друга ради выплат в размере 3 млн рублей, а потом рассказывали СМИ о своих подвигах.

Правоохранители выявили 35 участников махинаций. Всего им незаконно было выплачено более 200 млн рублей.

Ранее россиянина впервые задержали по подозрению в мошенничестве в мессенджере MAX. Он помогал зарубежным аферистам обманывать жительницу Курска.