Следователи СК Ленобласти выясняют причину возгорания электропоезда

СК: загорелся вагон электропоезда в Ленинградской области
Происшествия

Фото - © пресс-служба Западного МСУТ СК России

Загорелся вагон электрического поезда на ж/д-станции Свирь в Подпорожском районе Ленинградской области. Он ходил по маршруту «Петрозаводск-Москва», сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Инцидент произошел вечером 31 октября. Организована доследственная проверка.

Обстоятельства случившегося устанавливают.

Ранее сообщалось, что на МЖД совершили теракт. Неизвестные подожгли релейные шкафы на перегоне Люберцы-Перово-1.