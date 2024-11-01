Следователи СК Ленобласти выясняют причину возгорания электропоезда
СК: загорелся вагон электропоезда в Ленинградской области
Фото - © пресс-служба Западного МСУТ СК России
Загорелся вагон электрического поезда на ж/д-станции Свирь в Подпорожском районе Ленинградской области. Он ходил по маршруту «Петрозаводск-Москва», сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.
Инцидент произошел вечером 31 октября. Организована доследственная проверка.
Обстоятельства случившегося устанавливают.
Ранее сообщалось, что на МЖД совершили теракт. Неизвестные подожгли релейные шкафы на перегоне Люберцы-Перово-1.