Следком начал проверку после нападения всадников на пенсионеров в Кисловодске

В связи с распространившейся в Сети информацией о нападении двух всадников на пенсионеров в Ставропольском крае, глава Следственного комитета РФ дал указание предоставить отчет о ходе следствия, сообщает Следком .

Предварительно известно, что в Кисловодске двое всадников напали на пожилую супружескую пару, после того как им сделали замечание о запрете конных прогулок по обустроенной территории вокруг озера.

По данному инциденту следственным управлением СК России по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело.

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился, чтобы исполняющий обязанности главы СУ СК России по Ставропольскому краю Олег Сидоров доложил о прогрессе в расследовании уголовного дела и о выясненных подробностях.

