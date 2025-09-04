«Следил с биноклем». Почему москвич учинил расправу над экс-женой и ее сожителем

Суд в Москве отправил в СИЗО местного жителя, обвиняемого в убийстве бывшей супруги и покушении на жизнь ее сожителя. Фигурант признался, что решился на расправув из-за постоянного чувства ревности и злости, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По словам 53-летнего мужчины, он тяжело переживал развод с любимой, которая младше его на 23 года. Ревнивец тайно приезжал к дому бывшей жены, устраивал слежку за сыновьями с помощью бинокля.

1 сентября фигурант вновь посетил дом экс-супруги на улице Нижняя Масловка. Он пытался с ней поговорить, но произошла ссора. Спустя мгновения в квартиру вошел новый возлюбленный женщины, и ее экс-муж вышел из себя.

«В тот момент я испытал сильную злость, обиду и захотел его убить», — признался он.

В итоге злоумышленник порезал соперника в грудь, живот и плечо, но тот успел закрыться от него в ванной. Когда у нападавшего не получилось добраться до жертвы, он один раз ударил бывшую жену ножом в грудь. Когда ревнивец понял, что убил женщину, он попытался причинить себе вред, но выжил.

Обвиняемый полностью признал вину в убийстве бывшей жены и покушении на убийство ее сожителя (часть 1 статьи 105, часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ). Предполагаемый убийца заключен под стражу.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.