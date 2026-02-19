Sky News: в результате поножовщины в Нортгемптоне погиб человек
В результате поножовщины в британском Нортгемптоне погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.
«Мужчина погиб, подросток находится в критическом состоянии после получения ножевых ранений в скейт-парке в Нортгемптоне…», — говорится в сообщении.
По подозрению задержаны 4 человека — двое подростков мужского пола, один мужчина и одна женщина. Проводится расследование.
Ранее мужчина напал с ножом на Церковь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Челябинске. Два человека были ранены.
