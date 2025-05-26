Скрутили родители: молодой казанец-наркоман залез с ножом в детсад

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Молодой мужчина ворвался с ножом в детский сад в Казани

Молодой житель Казани с ножом проник в детский сад под действием наркотиков. Неадеквата скрутили родители воспитанников учреждения, сообщает KazanFirst .

Инцидент произошел в детском саде № 303 на улице Короленко. По предварительной информации, 18-летний парень под наркотиками проник в здание детсада. Однако юношу оперативно задержали сотрудники охраны и родители, которые приводили детей.

В настоящее время злоумышленника передали в руки правоохранительным органам, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее следователи ГСУ СК России по Подмосковью возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство) после проникновения подростков в согревший после теракта концертный зал «Крокус Сити Холл».