Скрипача Большого театра избили в караоке за замечание о кальянном рэпе
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Скрипача Большого театра избили в караоке. Он попросил посетителей из соседней кабинки не исполнять кальянный рэп, сообщает Mash.
Инцидент произошел в караоке рядом с Киевским вокзалом в Москве 2 февраля. Рустам Салейманов отправился в караоке, снял отдельную кабинку с друзьями.
Однако люди, отдыхавшие в соседнем помещении, пели кальянный рэп. Салейманову это не понравилось. Он зашел к отдыхающим и попросил их исполнять «более изысканные» композиции.
Люди, сидевшие в соседней кабинке, не оценили замечание Салейманова. Началась драка в формате «комната на комнату».
Участники начали бить и бросать друг друга на пол. На место происшествия приехала полиция.
Ранее в Петербурге россиянина зарезали куском зеркала в пьяной драке.