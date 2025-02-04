Скрипача Большого театра избили в караоке за замечание о кальянном рэпе

Скрипача Большого театра избили в караоке. Он попросил посетителей из соседней кабинки не исполнять кальянный рэп, сообщает Mash .

Инцидент произошел в караоке рядом с Киевским вокзалом в Москве 2 февраля. Рустам Салейманов отправился в караоке, снял отдельную кабинку с друзьями.

Однако люди, отдыхавшие в соседнем помещении, пели кальянный рэп. Салейманову это не понравилось. Он зашел к отдыхающим и попросил их исполнять «более изысканные» композиции.

Люди, сидевшие в соседней кабинке, не оценили замечание Салейманова. Началась драка в формате «комната на комнату».

Участники начали бить и бросать друг друга на пол. На место происшествия приехала полиция.

Ранее в Петербурге россиянина зарезали куском зеркала в пьяной драке.