Скрипач Кравченко обвинил экс-жену в краже его инструментов на 120 млн рублей

Титулованный российский скрипач Сергей Кравченко обвинил экс-супругу и ее сына в краже собственной коллекции музыкальных инструментов. Она стоила более 120 млн рублей, сообщает Mash .

Из квартиры, где живет заслуженный артист России и профессор Московской консерватории им. Чайковского, пропали дорогие инструменты. Среди них: скрипка из Италии за 5,8 млн рублей, скрипка из Франции примерно за 2 млн рублей, личные инструменты Вианича и Гварнери за 14 млн рублей, два загранпаспорта и iPhone 7 за 20 тыс. рублей, 13,3 тыс. евро (1,2 млн рублей) наличных денег и 58 смычков на 106 млн рублей.

Кравченко поделился, что за всю карьеру насобирал около 60 дорогих смычков от мастеров. Они стоят по 200-300 тыс. евро.

Музыкант считает, что вещи могли украсть его бывшая жена, гражданка Южной Кореи Ли Е Хи, и ее сын Иоханн. Он до этого без разрешения отчима снял с его счета 1,3 млн рублей, после чего на эту сумму отправился отдыхать в Турцию и на шопинг. Также Иоханн забрал себе итальянскую скрипку Perevne, которую купила семья.

У пасынка другая версия. Он утверждает, что скрипку не воровал. До развода Сергей попросил Иоханна перевести себе 1,3 млн рублей со своего счета. Потом молодой человек их вернул. А Perevne владеет сам Иоханн. Отчим, наоборот, взял скрипку без спроса и продал.

Юрист и Иоханн отметили, что уголовное дело возбуждено не было. В январе 2023 года к парню приходили полицейские из-за трех заявлений со стороны отчима. Однако ситуацию разрешить не получилось.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.