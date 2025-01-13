«Скоро заживем, мам»: Мать напавшего на магазин в Щелкове рассказала о сыне

Мать напавшего на магазин в Щелково рассказала, что сын спал по три часа в сутки

В Щелкове произошел инцидент в супермаркете, в ходе которого 20-летний молодой человек ранил троих. Его мать рассказала, что на фоне этого недосыпа у него начали развиваться странные идеи о перевороте мира и о том, что он станет божеством, сообщает 360.ru .

Она уверена, что сын страдал от недосыпа, спал всего три часа в сутки, пытаясь заработать на криптовалюте. Однако женщина отметила, что сын никогда не проявлял агрессии, не злоупотреблял алкоголем и не употреблял наркотики.

По словам матери, он проводил много времени за компьютером, надеяясь быстро заработать деньги для семьи. Последние дни он просиживал за игрой и торговлей по 21 часу, уверяя, что скоро сможет помочь родным.

«Он монеты выкупал, постоянно следил, в компьютере сидел, говорил: „Мама, я вам помогу, сейчас сделаю денег, и мы заживем“», — добавила женщина.

Незадолго до инцидента сын ушел в магазин после прогулки с невесткой, пообещав быстро вернуться. Его поведение и изменения в психике стали шоком для семьи, и они не могли понять, что произошло с их адекватным и миролюбивым сыном.