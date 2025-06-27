Скоро увидимся, мам: погибший в ДТП в Подмосковье на питбайке недавно похоронил мать
Погибший в ДТП в Подмосковье на питбайке юноша недавно похоронил мать
Фото - © Госавтоинспекции Московской области
Погибший в ДТП в Подмосковье 18-летний юноша 40 дней назад потерял мать. Он купил питбайк на выплаты, полученные за потерю кормильца, сообщает «МК: срочные новости».
Ранее в Богородском округе на 98-м км трассы А-107 питбайк столкнулся с автобусом. Погиб один челочек. Водителя госпитализировали. ДТП произошло прошлой ночью.
Сейчас друзья вспоминают страшные слова погибшего на похоронах его матери: «Скоро увидимся, мам».
Друг юноши, которому он дал покататься на питбайке, находится в тяжелом состоянии.