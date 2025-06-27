Питбайк в Подмосковье проехал на «красный» и влетел в автобус, 1 человек погиб Происшествия сегодня в 08:50

В Богородском округе на 98-м км трассы А-107 питбайк столкнулся с автобусом. Погиб 18-летний пассажир, сообщает пресс-служба подмосковной полиции.

ДТП произошло примерно в 05:10 27 июня. По предварительной информации, водитель питбайка проехал перекресток на красный сигнал светофора и врезался в автобус. 18-летний пассажир питбайка погиб на месте. Водителя отправили в больницу. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства трагедии. По итогам проверки примут решение в порядке, установленном законом.