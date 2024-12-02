Скорая помощь опрокинулась после столкновения с Audi в Домодедове
Фото - © ГУ МВД России по Московской области
В подмосковном городском округе Домодедово произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи. Инцидент случился 2 декабря в 07:50 на 46-м км трассы М-4 «Дон», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Произошло попутное столкновение автомобиля Audi и скорой помощи. В результате последняя перевернулась.
Во время ДТП никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее под Волгоградом перевернулась скорая с ранеными бойцами СВО.