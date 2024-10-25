сегодня в 14:15

Под Волгоградом перевернулась скорая с ранеными бойцами СВО

Машина скорой помощи, которая перевозила раненых бойцов СВО, перевернулась в Волгоградской области, сообщает V1.RU .

Авария произошла на трассе Волгоград — Волжский — Астрахань. По предварительным данным, автомобиль, везший раненых в зоне СВО военнослужащих в госпиталь, перевернулся возле села Солодовка.

Очевидцы утверждают, что у машины лопнуло левое переднее колесо. Другие обстоятельства аварии на данный момент неизвестны.

В Сети появились кадры с места ДТП. На них запечатлены как минимум двое пострадавших, которых везла скорая помощь.

На видео один мужчина сидит на обочине с перебинтованной головой. Второй лежит с травмой ноги, которую получил в зоне СВО, возле подножки двери салона скорой.

Ранее в Краснодаре машина на большой скорости вылетела на встречную полосу и врезалась в 3 автомобиля. Два человека погибли.