Реанимируют прямо на дороге: страшное ДТП с жертвами случилось в Краснодаре
Двое погибли в массовом ДТП на Северном мосту в Краснодаре
Фото - © Telegram-канал SHOT
На Северном мосту в Краснодаре произошло массовое ДТП. Погибли два человека, есть пострадавшие, сообщает SHOT.
Момент страшной аварии попал на видео. На кадрах видно, как белая Nexia на большой скорости вылетает на встречную полосу, где врезается в 3 автомобиля.
Жертвами ДТП стали двое, они были в Nexia. Предварительно, пострадали еще три человека, один из них — в критическом состоянии. Мужчину пытаются реанимировать прямо на проезжей части.
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