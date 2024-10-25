Реанимируют прямо на дороге: страшное ДТП с жертвами случилось в Краснодаре

Двое погибли в массовом ДТП на Северном мосту в Краснодаре

На Северном мосту в Краснодаре произошло массовое ДТП. Погибли два человека, есть пострадавшие, сообщает SHOT .

Момент страшной аварии попал на видео. На кадрах видно, как белая Nexia на большой скорости вылетает на встречную полосу, где врезается в 3 автомобиля.

Жертвами ДТП стали двое, они были в Nexia. Предварительно, пострадали еще три человека, один из них — в критическом состоянии. Мужчину пытаются реанимировать прямо на проезжей части.

Ранее на МКАД в Москве легковушка столкнулась с «ГАЗелью», которая от удара вспыхнула. Пострадал водитель иномарки.