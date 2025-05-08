Скончался народный писатель Абхазии Алексей Гогуа
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Умер народный писатель Абхазии Алексей Гогуа. Ему было 93 года, сообщает «Общественная Служба Новостей» со ссылкой на заявление министра культуры республики Даура Кове.
Гогуа имел звание народного писателя Абхазии. Он также был лауреатом Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалером ордена «Ахьдз-Апша» I степени.
Автор написал около 10 книг прозы, две пьесы, а еще многочисленные критические и публицистические статьи и очерки.
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