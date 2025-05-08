Скончался народный писатель Абхазии Алексей Гогуа

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Умер народный писатель Абхазии Алексей Гогуа. Ему было 93 года, сообщает « Общественная Служба Новостей » со ссылкой на заявление министра культуры республики Даура Кове.

Гогуа имел звание народного писателя Абхазии. Он также был лауреатом Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалером ордена «Ахьдз-Апша» I степени.

Автор написал около 10 книг прозы, две пьесы, а еще многочисленные критические и публицистические статьи и очерки.

Ранее умер бывший тренер Романа Ротенберга и клуба ЦСКА Валерий Цалпанов. Ему был 61 год.