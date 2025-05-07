Умер экс-тренер Романа Ротенберга и клуба СКА Валерий Цалпанов

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Бывший тренер Ротенберга и клуба СКА Цалпанов умер в 61 год

Роман Ротенберг в Telegram-канале поделился трагической новостью о смерти бывшего тренера петербургского хоккейного клуба СКА Валерия Цалпанова, сообщает «Бриф24» .

Он скончался на 62-м году жизни.

Ротенберг выразил глубокие соболезнования родным и близким ушедшего из жизни тренера. Действующий главный тренер СКА отозвался о Валерии Цалпанове как о прекрасном человеке.

Долгие годы Цалпанов посвящал себя подготовке молодых хоккеистов в Санкт-Петербурге. В сезоне 2002-2003 он входил в тренерский штаб основной команды СКА, а впоследствии работал в клубной академии.