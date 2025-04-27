Скончался народный артист России Фидан Гафаров

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Народный артист РФ и республик Башкортостан и Татарстан Фидан Гафаров умер в возрасте 77 лет, сообщает «Царьград» .

О смерти артиста рассказал глава Башкирии Радий Хабиров, также он выразил свои соболезнования.

Гафаров начал карьеру в Башкирском академическом театре драмы имени Гафури, дебютировав в спектакле «Песнь о любви».

На сайте театр уточняется, что прощание пройдет 29 апреля в 10:00 в здании театра. Актера похоронят на его родине, в деревне Новоуртаево.

В последнее время он играл роль Зафира в спектакле «Цена счастья» и роль Галии Харисовны в постановке «Мамуля».