Скончался чемпион СССР по хоккею Валерий Кузьмин

Умер легендарный защитник «Спартака» и чемпион СССР по хоккею Валерий Кузьмин. Ему было 83 года, сообщается на сайте клуба.

Валерий Борисович выступал за «Спартак» с 1958 по 1972 год. Он принял участие в 386 матчах. В составе этой команды он три раза становился чемпионом СССР.

Он также выступал за «Крылья Советов» и еще раз стал чемпионом СССР в 1974 году. Завершив свою игровую карьеру, Кузьмин работал тренером, в том числе обучал и детские команды.

О дате и месте прощания с хоккеистом будет объявлено позднее.

Ранее скончался кинорежиссер Юрий Щербаков. Ему было 79 лет.