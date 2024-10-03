Скончался академик РАН Александр Бугаев

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Академик Российской академии наук (РАН) Александр Бугаев скончался в возрасте 77 лет, сообщает ТАСС .

Бугаев является создателем высокочувствительных детекторов акустических и магнитостатических волн. Он был выдающимся отечественным специалистом и ученым, автором 150 научных работ и изобретений.

О смерти Бугаева сообщили в пресс-службе Академии наук. Там добавили, что Александр Степанович внес большой вклад в разработку молекулярно-электронных датчиков движения. Речь в том числе идет о сейсмографах.

Кроме того, ученый посвятил себя работе в МФТИ, где возглавлял кафедру вакуумной электроники.

1 октября стало известно о смерти композитора и певца Вячеслава Добрынина. Музыканту было 78 лет.