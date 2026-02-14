Скончались с разницей в 6 дней: пара из России загадочно умерла за границей

Российская пара умерла за границей, хотя на здоровье они не жаловалась

39-летняя россиянка и ее гражданский муж загадочно умерли за границей с разницей в шесть дней. При этом их родные уверены, что власти не говорят правду о причинах смерти и специально затягивают экспертизу, сообщает Baza .

Женщина переехала из Пермского края на Северный Кипр 6 лет назад. Она часто созванивалась с родственниками. Последний разговор с мамой был за 4 дня до трагедии. Во время звонка она немного покашливала, но на здоровье жалоб не было. Поэтому известие о внезапной смерти пермячки стало для семьи шоком.

Тело россиянки обнаружили в ее доме 20 января. От чего она погибла, близкие не знают, так как местные полицейские отказались предоставлять протокол осмотра места инцидента, а заключение о смерти обещали выдать только через год. Но семье отдали тело для захоронения на родине, хотя транспортировка умершего возможна только при наличии судебно-медицинской экспертизы.

Кроме того, провести повторное вскрытие уже в РФ не смогли, так как тело умершей забальзамировали в зарубежном морге.

Брат погибшей попытался повлиять на сроки выдачи заключения о смерти через российское консульство. Там ему пояснили, что данный вопрос находится в компетенции Турции и ускорить экспертизу они не могут. Мужчина надеется решить эту проблему через Генконсульство России в Стамбуле, оно должно отреагировать на обращение до середины марта.

Также для близких не менее загадочной оказалась и смерть гражданского супруга россиянки. Мужчина внезапно скончался в Испании. Это произошло через 6 дней после смерти женщины. В прошлом ее муж был учредителем фонда «Пермь — город без наркотиков». Деталей его смерти семья тоже не знает.

