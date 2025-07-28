Скончалась 500-килограммовая звезда шоу Андрея Малахова Майра Розалес

Стало известно о смерти одной из самых полных людей мира — американки Майры Розалес, которая в определенный период жизни весила почти 500 кг. Женщина была героиней программы Андрея Малахова, журналист был поражен ее жизнью и смертью, сообщает «СтарХит» .

Розалес большую часть жизни питалась сладостями и фастфудом, к которым ее приучил супруг. Женщину все устраивало, даже когда она оказалась полностью обездвижена из-за своего огромного веса. Она решила кардинально поменять жизнь, когда на ее глазах сестра избила своего сына. Майра же не могла встать, чтобы вмешаться. Впоследствии малыш умер, а его мать отправили в тюрьму

Розалес предстояло взять опеку над племянниками. Она решила лечь в больницу, чтобы покончить с лишним весом. Женщину доставали из дома при помощи крана. Под наблюдением врачей она смогла бросить более 400 кг. Ей сделали операцию по ушиванию желудка, а также липосакцию. О своей истории американка рассказывала на шоу Малахова.

Большой вес, с которым Розалес жила большую часть времени, сказался негативно. У Майры выявили проблемы со здоровьем, в 2024 году она скончалась в возрасте 43 лет. При этом известно, что через какое-то время после операции женщина снова стала много есть и набрала 200 кг.

Ранее эксперт Екатерина Кашух рассказала, что обжорство фастфудом после голодания грозит воспалением поджелудочной. Это может закончиться госпитализацией.