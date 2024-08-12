«Складывайте оружие и уходите»: пленный боец ВСУ обратился к товарищам

Пленный боец ВСУ Руслан Полторацкий, участвовавший в нападении на Курскую область, обратился к боевым товарищам. Он заявил, что у этой «операции» нет цели, и призвал украинскую армию сложить оружие и уйти, сообщает РИА Новости .

Полторацкий рассказал, что служит в 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Мужчина заявил, что по поводу пленных указаний не получал. Он признался, что ВСУ грабили дома. Также им был дан приказ расстреливать на месте мирных граждан, которые оказывали сопротивление.

По словам военного, «операция» украинской армии не имеет цели. Он назвал нападение на российский регион «затеей», в которой «два русских народа убивают друг друга».

«Это надо заканчивать. Ребята, кто меня смотрит, заканчивайте это все. Складывайте оружие и уходите», — заявил военнопленный.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что один из украинских военнослужащих бросил оружие и сдался в плен дружиннику. Он заявил, что не хочет воевать с русскими, но у бойца отобрали документы.