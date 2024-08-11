«Не хочу с русскими воевать»: боец ВСУ сдался в плен в Курской области

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Украинец бросил оружие и сдался в плен курскому дружиннику, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Украинский военный участвовал в атаке на Курскую область. Но при перемещении по дороге его БМП застрял, сослуживцы разбежались.

Он бросил оружие и вышел к деревне Журавли Кореневского района и сдался члену ДНД Юрию Ведрашко.

«Говорит, я не хочу с русскими воевать. Меня, говорит, заставили, документы забрали, всё позабирали…» — видео с его словами опубликовано в Telegram-канале Смирнова.

Ведрашко передал «диверсанта» российским военными.