Скандал в Швеции: пенсионер принуждал жену к интиму с незнакомцами за деньги

Шведский пенсионер зарабатывал на своей жене, продавая интим с ней незнакомцам

В Швеции началось громкое судебное разбирательство: пожилого человека обвиняют в том, что он систематически зарабатывал на своей жене, принуждая ее к сексуальным контактам с незнакомцами, сообщает «Царьград» .

Как установили правоохранители, данная противоправная деятельность продолжалась свыше трех лет. Подсудимый находил заказчиков и вынуждал супругу вступать с ними в интимную связь. Подтверждения собраны по факту 120 подобных случаев.

Подозреваемый был задержан еще осенью 2025 года. Сам он свою вину отрицает, но следствие располагает убедительными доказательствами. По версии обвинения, пенсионер действовал хладнокровно и нещадно использовал близкого человека. О происходящем правоохранительные органы узнали после заявления его жены.

В случае доказанной вины подсудимому может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Дата судебного процесса по делу, связанному с секс-торговлей людьми, уже определена. Первое заседание намечено на 13 марта.

Кроме того, к ответственности планируется привлечь двоих пособников — тех самых клиентов, которые вступали в связь с пострадавшей женщиной.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.