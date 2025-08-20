СК завершил расследование об отравлении в школе Камчатки

СУ СК России по Камчатскому краю завершило расследование уголовного дела о массовом отравлении в школе Елизово, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в октябре прошлого года 85 учеников и два педагога отравились после того, как съели блины в школьной столовой.

«В период с 7 по 10 октября 2024 в ходе приема пищи в школьной столовой 85 обучающихся и 2 педагога употребили продукцию, содержащую в себе бактерию, вызывающую инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в больницу попали 11 человек, еще несколько подростков находятся на амбулаторном лечении.

В школьной столовой в одном из продуктов нашли сальмонеллу — бактерию, которая вызывает данную инфекцию, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.