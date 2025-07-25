СК: заказчиком взрыва в ЖК «Алые паруса» в феврале была украинская сторона

Взрыв в столичном ЖК «Алые паруса», в результате которого погиб основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, был устроен по заданию украинских властей. Об этом рассказал руководитель первого управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК по Москве Максим Денисов, сообщает MK.Ru .

По его словам, дело об убийстве Саркисяна было переквалифицировано как теракт. Следователи добились значительного прогресса в установлении обстоятельств и причин взрыва.

«По нашему мнению, подрыв был совершен по заказу украинских властей», — сказал Денисов.

Он отметил, что преступление было реализовано «через этнический криминалитет». Правоохранители установили, что один из сообщников привез бомбу, еще два фигуранта осуществляли наблюдение. Сразу после взрыва один из преступников покинул Россию.

Денисов отметил, что Киев серьезно вложился в обеспечение исполнителей». По его данным, один из преступников скрывается на Украине.

Он также добавил, что была установлена личность взорвавшего Саркисяна смертника и весь его «жизненный путь». Выяснилось, что он действовал осознанно. Возможно, ему пообещали деньги за исполнение подрыва.

Саркисян погиб в результате взрыва в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве 3 февраля. Вторым погибшим был смертник.