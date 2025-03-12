У смертника в «Алых парусах» мог быть купленный документ на жительство

Смертник со взрывчаткой в «Алых парусах» мог купить вид на жительство

Смертник, устроивший взрыв в жилищном комплексе «Алые парусах» в Москве мог купить вид на жительство, сообщает РИА Новости .

«Он, скорее всего, приобрёл разрешение, которое дало ему возможность легально находиться на территории страны», — приводит агентство слова источника в правоохранительных органах.

Взрыв произошел 3 февраля 2025 года в лифтовом холле здания.

При происшествии скончался основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян. В рамках возбужденного уголовного дела задержаны двое подозреваемых.