СК возбудил уголовное дело против экс-заместителя министра МЧС России

Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело против экс-заместителя министра МЧС РФ Павла Барышева. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства в Telegram-канале .

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Сотрудники СК выяснили, что Барышев мог совершить преступление в период с 2017 по 2019 год.

Согласно материалам дела, заместитель министра МЧС создал подложные документы, которые «подтверждали» его право на обеспечение жильем. С помощью них он завладел трехкомнатной квартирой в Московском регионе, рыночная цена которой от 20 млн рублей.

Сейчас похищенную квартиру арестовали. Уголовное дело продолжают расследовать.

Ранее экс-сотрудников Минобороны РФ заключили под стражу по делу о взятке в размере 7,7 млн рублей. По версии следствия, фигуранты дела получили от заместителя гендиректора АО «Оборонтест» Александра Сухарева 7,7 млн рублей за утверждение опытно-конструкторских работ в рамках двух контрактов на общую сумму 1,5 млрд рублей.