СК возбудил уголовное дело после пожара в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по Москве.

Отмечается, что в ближайшее время для установления точной причины возгорания проведут ряд экспертиз, включая пожарно-техническую.

Пожар произошел на улице Генерала Тюленева. Известно, что загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах, обрушилось перекрытие между ними. Спасатели эвакуируют людей и устанавливают источник возгорания.

По официальной информации, в результате пожара погибли два человека. Число пострадавших увеличилось до 13. На месте работают экстренные службы.