СК возбудил дело против петербурженки, прятавшей труп зарезанного сожителя

В Санкт-Петербурге 45-летняя женщина обвиняется в убийстве своего сожителя. По версии следствия, горожанка зарезала возлюбленного и более месяца прятала его труп на балконе коммуналки, сообщает «Царьград» .

Правоохранители считают, что 17 марта возлюбленные пили алкоголь на балконе, однако между парой вспыхнул конфликт. Тогда женщина схватила нож и вонзила его в грудь своего избранника, отчего тот рухнул замертво. После убийства петербурженка накрыла покойника покрывалом, а матери и дочери мужчины говорила, что «с ним все хорошо».

Днем 21 апреля в квартиру явился хозяин жилья, у которого погибший и снимал квартиру. На балконе арендодатель нашел своего 49-летнего арендатора с колотыми ранениями груди. Мужчина вызвал полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения фигурантке.