СК: в Воронежской области разбился военный вертолет Ми-28

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В начале года военный вертолет Ми-28 разбился и сгорел в Воронежской области, сообщили порталу «Мое» в военном управлении СК РФ.

Вертолет рухнул на землю и затем загорелся. Следователи начали проверку по данному инциденту.

В соцсетях пишут, что ЧП произошло примерно в 18 часов 1 января. Причины аварии на воздушном судне неизвестны.

Ранее на юге Турции медицинский вертолет врезался в здание. Он развалился на части и рухнул во двор медучреждения. Погибли четыре человека.