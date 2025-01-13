сегодня в 04:34

СК: в Бурятии возбуждено дело после схода грузовых вагонов

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта возбуждено по факту схода грузовых вагонов в Бурятии, сообщается в Telegram-канале Восточного МСУТ СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Кроме пассажирского, были задержаны семь грузовых поездов. В ведомстве отметили также, что повреждены объекты инфраструктуры.

Ночью более 20 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Муйском районе Бурятии. По данным МЧС по региону, был нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть.