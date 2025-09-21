СК установит, кто виноват в частичном обрушении школы в Новосибирской области

сегодня в 09:13

Уголовное дело завели после обрушения половины школы под Новосибирском

В Татарске Новосибирской области начали расследовать уголовное дело после того, как часть школы №5 обрушилась. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

На месте обрушения находятся сотрудники следственной группы. В рамках расследования дела планируют назначить строительную экспертизу. Во время нее выяснится, насколько изношена была конструкция и почему произошло обрушение.

В школе собираются изъять нужные документы. Специалисты установят, когда и как ремонтировалась школа.

Об обрушении части школы №5 в Татарске стало известно утром. Половина двухэтажного здания рухнула. Остальная осталась целой. Обрушение произошло в выходной день, поэтому детей в здании не было.

