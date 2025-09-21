Школа разложилась по кирпичикам в Новосибирской области
Половина школы обрушилась в Новосибирской области
В Татарске в Новосибирской области произошло частичное обрушение здания школы №5. Половина двухэтажного строения рухнула, сообщает NGS.ru.
Остальная часть школы осталась целой.
Очевидцы отмечают, что им повезло. Обрушение произошло в выходной день. В школе детей не было.
Судя по видео, видимых причин для обрушения нет. Здание школы стояло, а потом резко начало разрушаться.
