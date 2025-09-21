Школа разложилась по кирпичикам в Новосибирской области

сегодня в 07:45

В Татарске в Новосибирской области произошло частичное обрушение здания школы №5. Половина двухэтажного строения рухнула, сообщает NGS.ru .

Остальная часть школы осталась целой.

Очевидцы отмечают, что им повезло. Обрушение произошло в выходной день. В школе детей не было.

Судя по видео, видимых причин для обрушения нет. Здание школы стояло, а потом резко начало разрушаться.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.