Школа разложилась по кирпичикам в Новосибирской области

Половина школы обрушилась в Новосибирской области
В Татарске в Новосибирской области произошло частичное обрушение здания школы №5. Половина двухэтажного строения рухнула, сообщает NGS.ru.

Остальная часть школы осталась целой.

Очевидцы отмечают, что им повезло. Обрушение произошло в выходной день. В школе детей не было.

Судя по видео, видимых причин для обрушения нет. Здание школы стояло, а потом резко начало разрушаться.

