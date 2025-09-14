СК устанавливает обстоятельства избиения ребенка в Подмосковье

сегодня в 15:50

Следователи разбираются в деле о противоправных действиях в отношении подростка в Московской области, сообщает пресс-служба СКР.

В соцмедиа писали, что в школе Химок избили 14-летнего мальчика. Пострадавшего подростка доставили в больницу.

По данному факту расследуется уголовное дело. Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Подмосковью Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования и установленных в рамках дела обстоятельствах.

Исполнение данного поручения поставлено на контроль.

Ранее группа подростков избила мигрантов и пыталась угнать машину у водителя такси во Владивостоке.