СК устанавливает обстоятельства избиения ребенка в Подмосковье
Следователи разбираются в деле о противоправных действиях в отношении подростка в Московской области, сообщает пресс-служба СКР.
В соцмедиа писали, что в школе Химок избили 14-летнего мальчика. Пострадавшего подростка доставили в больницу.
По данному факту расследуется уголовное дело. Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Подмосковью Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования и установленных в рамках дела обстоятельствах.
Исполнение данного поручения поставлено на контроль.
Ранее группа подростков избила мигрантов и пыталась угнать машину у водителя такси во Владивостоке.