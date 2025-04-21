СК РФ: женщина убила сожителя на Пасху в Москве
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На Пасху, 20 апреля 2025 года, женщина ударила ножом сожителя в квартире в доме на улице Лавочкина в Москве. Мужчина умер сразу, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
Открыто уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»). Женщине предъявили обвинение.
Во время допроса фигурантка призналась в содеянном. Суду предстоит избрать ей меру пресечения.
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