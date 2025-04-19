«Я вас ненавижу»: качок зарубил отчима и покалечил мать в Комсомольске-на-Амуре

Мужчина жил вместе с матерью и отчимом в одном доме. У них были бытовые ссоры. Во время одной из них бодибилдер схватил топор и зарубил 63-летнего отчима. Он со всей силы четыре раза ударил жертву по голове на глазах пожилой матери.

Но маму мужчина тоже не пожалел. Он ударил пенсионерку топором и подумал, что она умерла. После этого мужчина сбежал с места убийства. Но пострадавшая выжила. На сегодняшний день пациентка находится в реанимации в коме.

Убийцу задержали по горячим следам. Ранее мужчина уже был судим много раз — за наркотики, угон машины, многочисленные кражи и угрозу убийством.

На допросе задержанный заявил, что уже «давно ненавидел» свою семью.