«Я вас ненавижу»: качок зарубил отчима и покалечил мать в Комсомольске-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре 41-летний бодибилдер убил отчима и покалечил мать до состояния комы, сообщает SHOT.
Мужчина жил вместе с матерью и отчимом в одном доме. У них были бытовые ссоры. Во время одной из них бодибилдер схватил топор и зарубил 63-летнего отчима. Он со всей силы четыре раза ударил жертву по голове на глазах пожилой матери.
Но маму мужчина тоже не пожалел. Он ударил пенсионерку топором и подумал, что она умерла. После этого мужчина сбежал с места убийства. Но пострадавшая выжила. На сегодняшний день пациентка находится в реанимации в коме.
Убийцу задержали по горячим следам. Ранее мужчина уже был судим много раз — за наркотики, угон машины, многочисленные кражи и угрозу убийством.
На допросе задержанный заявил, что уже «давно ненавидел» свою семью.