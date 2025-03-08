СК РФ: открыто уголовное дело из-за гибели девочки, упавшей под лед в Химках

Сотрудники ГСУ СК России по Московской области открыли уголовное дело из-за гибели девочки 2010 года рождения. Оно возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»), сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент произошел днем 8 марта 2025 года. Две девочки ездили по льду на реке Химка без присмотра взрослых.

Одна из них упала под лед и умерла. Вторую спасли. Сотрудники правоохранительных органов проверили место происшествия, допросили свидетелей, назначили проведение судмедэкспертизы.

Когда инцидент произошел, двое мужчин отправились к девочкам на помощь. Однако молодым людям тоже потребовалась помощь.