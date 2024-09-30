СК проверяет сообщения о похищении цыганами людей в трудовое рабство под Тулой

Началась проверка в связи с нелегальным лишением свободы людей, которых держали на ферме в Белевском районе Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Следкома по региону.

В социальных сетях распространилась информация о том, что в Белевском районе Тульской области цыгане нелегально держали около 10 человек. В число похищенных попал в том числе и военный, побывавший в зоне спецоперации. У них забрали документы и заставляли работать.

Сотрудники СК РФ проводят проверку опубликованных в Сети заявлений. По результатам мероприятия могут возбудить уголовное дело.

Ранее сообщалось, что ветеран СВО попал в трудовое рабство к цыганам в поселке Ровно Тульской области. Они отобрали у мужчины удостоверение личности, применяли к нему физическое насилие и требовали собирать яблоки.