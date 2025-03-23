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СК проверит информацию о нападениях этнической банды подростков в Москве

Столичные следователи проверят информацию о нападениях этнической банды подростков на юго-востоке города, сообщает пресс-служба московского главка СКР РФ.

В медиа ранее рассказали о фактах нападения участников этнической группировки на подростков в ЮВАО. По данному факту следователи начали процессуальную проверку.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по столице Андрею Стрижову доложить о ходе проведенной доследственной проверки и обстоятельствах инцидента.

Ранее в Московской области представители этнической диаспоры завладели землей в водоохранной зоне реки Москвы, затем поставили между населенными пунктами участка дороги устройства для оплаты проезда и ограничили право граждан на проезд к водоему.